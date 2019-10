Największe wydarzenie naukowe w Polsce. Gdynia E(x)plory Week startuje 23 października!

W ramach Gdynia E(x)plory Week 2019 odbędą się Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory, Festiwal Nauki i Technologii oraz IX Kongres „Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji”. Po raz kolejny Gdynia gościć będzie młodych innowatorów, edukatorów z całej Polski oraz pasjonatów nauki i innowacji w każdym wieku.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia to miejsce, które kojarzy się ze wspieraniem innowacyjnych pomysłów – a takich z pewnością nie zabraknie uczestnikom nadchodzącego Gdynia Explory Week. Jako partnerowi strategicznemu tego wydarzenia zależy nam, by program warsztatów i wykładów naukowych zachęcał młodych innowatorów do rozwijania ich pasji i zgłębiania naukowej wiedzy. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w młodych ludziach od lat wspieramy także laureatów konkursu, umożliwiając im zdobywanie doświadczenia między innymi w przestrzeniach Bio Laboratorium PPNT Gdynia, w pracy przy realnych projektach badawczych - Anna Borkowska, Dyrektor PPNT Gdynia.

Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory

W Krajowym Finale Konkursu Naukowego E(x)plory zobaczymy 33 projekty młodych naukowców z całej Polski, wyłonione spośród 177 zgłoszeń podczas 5 etapów regionalnych. Młodzi naukowcy zawalczą o nagrody główne - stypendia naukowe w wysokości 10.000, 7.000 i 3.000 tys. zł, ufundowane przez Grupę LOTOS, a także o wyróżnienia w postaci wyjazdów na międzynarodowe konkursy naukowe i staży w prestiżowych instytucjach oraz

nagrody ufundowane przez partnerów Programu E(x)plory. Projekty będą oceniane przez ogólnopolskie Jury składające się z uznanych ekspertów i autorytetów naukowych oraz ekspertów biznesowych z całej Polski. W ubiegłym roku konkurs wygrał Piotr Lazarek z Gliwic, który skonstruował sterowany zdalnie pojazd do prewencyjnego badania stanu gleby. Projekt został doceniony także nagrodami na arenie międzynarodowej. Piotr Lazarek będzie gościem tegorocznego Gdynia E(x)plory Week.

Dzięki Programowi E(x)plory młodzi naukowcy mają szansę na spotkanie z przedstawicielami biznesu w przestrzeni umożliwiającej nawiązanie wzajemnej współpracy. Dla Grupy LOTOS innowacje są motorem do działań, wpisanym w strategię naszej działalności. Dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że takie programy gromadzą młodych, zdolnych ludzi, dla których nauka i nowe technologie są tak bardzo istotne. Z roku na rok E(x)plory przyciąga nowe rzesze młodych ludzi, z coraz ciekawszymi pomysłami, które niejednokrotnie mogą być wprowadzane w życie i mają możliwość zaistnienia w sferze biznesowej – Jarosław Wittstock, Wiceprezes Grupy LOTOS.

Festiwal Nauki i Technologii E(x)plory

Interesująco zapowiada się Festiwal Nauki i Technologii z różnorodnym programem warsztatów i pokazów naukowych. Gośćmi specjalnymi Festiwalu będą Dawid Myśliwiec, autor kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot” w serwisie YouTube, Aleksandra i Piotr Stanisławscy - twórcy bloga „Crazy Nauka” oraz żeglarz Piotr Myszka, który weźmie udział w dyskusji „Naukowiec-sportowiec”. Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku 13-18 lat oraz wszystkich pasjonatów nauki. Festiwal odwiedza co roku około 3000 uczestników.

IX Kongres E(x)plory “Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji”

Po raz pierwszy tak zdecydowanie E(x)plory włącza się w dyskusję o edukacji. IX Kongres „Edukacja dla innowacji. Innowacje w edukacji” to dwa dni paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów z udziałem autorytetów w świecie edukacji, innowacji, a także szerokiego grona nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli instytucji oraz firm działających w sektorze edukacji. Uczestnicy będą dyskutować o tym, jak przygotować uczniów do działania w szybko zmieniającym się świecie, jak wspierać ich rozwój, kreatywność i indywidualność. W trakcie kongresu edukatorzy-innowatorzy zaprezentują metody ciekawej i twórczej pracy z uczniami, nieszablonowe rozwiązania i osiągnięte efekty. Wśród mówców kongresu m.in. prof. Lech Mankiewicz, fizyk i znany popularyzator Khan Academy w Polsce oraz propagatorzy niestandardowych metod edukacji: Marzena Żylińska, Anna Szulc, Jan Wróbel.

Nagroda Człowiek E(x)plory

Podczas Gdynia E(x)plory Week poznamy Laureata przyznawanej od trzech lat nagrody Człowiek E(x)plory dla osoby/zespołu osób, które wspierają młodych innowatorów lub są dla nich źródłem twórczej inspiracji. Laureatami nagrody w latach poprzednich byli tenisistka stołowa Natalia Partyka, Kolegium Prezydenckie Miasta Gdyni oraz Senat Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Gdynia E(x)plory Week to wydarzenie organizowane od 8 lat przez Fundację Zaawansowanych Technologii (FZT). Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania nowych technologii. FZT wspiera innowacyjność i promuje kulturę technologii, a także wzmacnia relacje pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i sektorem edukacji.

Więcej informacji na stronach www.explory.pl oraz www.kongres.explory.pl