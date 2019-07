Największa w Polsce wystawa jachtów na wodzie w Gdyni

Misja Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów

W Gdyni, podczas Targów WIATR i WODA, potencjał polskiego przemysłu jachtowego poznawali uczestnicy drugiej edycji Misji Study Tour, organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy i dziennikarze czołowych mediów branżowych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki, m.in.: Sail Magazine, Yacht and Sea, Soundings Trade Only, IBI Magazine, Asia-Pacific Boating, Ocean Way, Yacht Style, the UAE News i Fragrant Harbour.

Goście odwiedzili stocznie jachtowe Galeon, Conrad, Sunreef i żaglownię Sail Service oraz uczestniczyli w licznych spotkaniach biznesowych na Targach, w tym z Sebastianem Nietupskim, Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego POLSKIE JACHTY. Uczestnicy Misji wzięli udział w testach jednostek żaglowych: NFun 30, Maxus 24 evo, Caravela 950 (jacht, na którym Rafał Moszczyński wyruszy w samotny rejs dookoła świata, by uczcić historyczny wyczyn Henryka Jaskuły sprzed 40 lat), Albatros 4.30 oraz katamaranu Nawiatr N700K. Przetestowali również jednostki motorowe: Balt Tytan 918, Parker 110 Monaco (zdobywca nagród Best of Boats na Targach w Berlinie w 2018 r. i Jacht Roku w Polsce 2019), Parker 850 Voyager, Northman 1200, Baltica 660 weekend, Emzi 767 Classic oraz Diamond 550, Eagle One, Enigma 26GT, Musica 71 i Tender 740. Uczestnicy Misji, na specjalne zaproszenie firmy Sunreef Yachts, spotkali się z byłym Prezydentem RP Lechem Wałęsą, który przybliżył gościom historię polskich stoczni.