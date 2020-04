Najmłodsi podopieczni Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Gdyni dostaną 39 komputerów od Zarządu Portu Gdynia

Bardzo cieszymy się, że był tak szybki odzew ze strony Portu, który już wcześniej angażował się we współpracę z nami. W czasie mobilizacji udało się szybko zareagować, aby wspomóc naszych podopiecznych. Wprowadzenie stanu epidemicznego i obowiązek nauki zdalnej spowodował bardzo potężny problem wśród rodzin, których nie było stać na natychmiastowy zakup i wyposażenie swojego potomstwa w sprzęt komputerowy, nie są to kwestie związane z ratowaniem zdrowia i życia, ale zdecydowanie budują szanse życiowe i edukacyjne tych dzieci, które byłyby pozbawione równych szans w dostępie do edukacji. Więc dla nas to jest bardzo ważne i cieszymy się, że ten sprzęt, który został przekazany jest w pełni wartościowy i zdecydowanie pozwala wypełnić tę potężną lukę, którą zarejestrowaliśmy wśród rodzin, którymi się opiekujemy i które wspieramy