Najlepsi mówcy uczą się w Gdyni. Kolejny sukces uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego

Rywalizacja odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Po zaciętych eliminacjach do półfinałów rywalizacji zakwalifikowały się cztery zespoły. Trzy z nich reprezentowały gdańskie szkoły - II LO, VIII LO oraz Gdańskie Liceum Autonomiczne (GLA). Jednak to "rodzynek" w tej stawce, czyli ekipa z gdyńskiego III LO, okazała się ostatecznie najlepsza. Dodatkowo jej reprezentant, Borys Ziemianowicz, uznany został najlepszym mówcą mistrzostw. To drugi z rzędu taki laur dla ucznia III LO. W ubiegłym roku tytuł ten otrzymał Jakub Kotyński, który także był członkiem zwycięskiej drużyny z Gdyni w ECS. Do debat oksfordzkich laureatów przygotowała dr Anna Czernihowska-Tymoszyk, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki w gdyńskiej "Trójce".