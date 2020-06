Najbardziej zadbane dzielnice w Gdyni. To najczystsze ulice według rankinug portalu Otodom

Z dostępnych informacji wynika, że Gdynia może poszczycić się wysokim zadowoleniem mieszkańców z poziomu czystości. W ogólnopolskim rankingu, które łącznie obejmuje 12 polskich miast, Gdynia usytuowała się na drugim miejscu z oceną 3,76 . Pierwsze miejsce należy do Białegostoku, trzecie zaś - do Lublina.

Wbrew pozorom czystość, estetyka i porządek otoczenia odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu, bowiem mają duży wpływ na nastrój, dają poczucie bezpieczeństwa oraz przyjemność przebywania w danym rejonie. Z tego też względu znany serwis nieruchomości Otodom zapytał mieszkańców, czy w ich sąsiedztwie jest czysto - nie ma porozrzucanych śmieci na ulicach. Co więcej, zbadano także poziom zadowolenia z dbałości o ulice i budynki.

Po trzech latach od publikacji pierwszej edycji Rankingu Dzielnic Otodom, popularny serwis postanowił opublikować kolejną edycję zestawienia i zbadać, co mieszkańcy największych polskich miast sądzą o regionie, w którym mieszkają. Rozważaniom poddano kwestię czystości i dbałości o ulice i budynki w 12 miastach.

Które gdyńskie dzielnice są najbardziej zadbane?

Z tegorocznego Raportu Dzielnic OTODOM wynika, że najbardziej zadbaną dzielnicą w Gdyni jestMały Kack, który uzyskał 4,22 pkt w skali 5-stopniowej. Co istotne, wynik ten pokrywa się z poprzednią edycją rankingu. Wówczas eksperci podkreślali, że rejon ten rozwija się w zaskakująco szybkim tempie, a wszystko to dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Na drugim miejscu znajduje się Brętowo (4,26 pkt), a podium zamyka VII Dwór (4,23 pkt). Warto wspomnieć, że blisko połowa dzielnic Gdańska uzyskała noty powyżej 4 punktów, co świadczy o tym, że mieszkańcy czują się tu bezpiecznie. Na podium znalazł się także Wielki Kack z 4,21 pkt oraz Chwarzno-Wiczlino z 4,18 pkt.