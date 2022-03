Nadchodzi Dzień Kreatywny Hal Targowych w Gdyni!

Tematem przewodnim wiosennego Dnia Kreatywnego Hal Targowych w Gdyni będą warsztaty skupione wokół sztuki reportażu, wywiadu oraz pisania. Jak pisać, by inni chcieli nas czytać? Jak zadawać pytania, aby uzyskać odpowiedzi? Jak zrobić dobre zdjęcie reportażowe? O swoim warsztacie opowiedzą zaproszeni goście.

WARSZTATY:

1. Warsztat reportażu z Aleksandrą Boćkowską (10.00- 12.30)

Zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Boćkowską w ramach wiosennego Dnia Kreatywnego Hal Targowych w Gdyni!

Czas: 26 marca 2022; 10.00- 12.30

Start: podziemie pod Halą Płaską - alejka Halo Kultura, box. 320

Prowadzenie: Aleksandra Boćkowska

Aleksandra Boćkowska – dziennikarka i autorka książek. Współpracuje m.in z „Dwutygodnikem”, „Wysokimi Obcasami Extra” i „Vogue”. Napisała trzy reporterskie książki: „To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL”, „Księżyc z peweksu. O luksusie w PRL” i „Można wybierać. 4 czerwca 1989”.

Udział bezpłatny.

Aleksandra Boćkowska opowie, jak szukać tematów do reportażu, jak zbierać materiał i, przede wszystkim, po co. Poradzi też – na przykładach – jak pisać, by tekst był zrozumiały i wciągający. ZAPISY: https://app.evenea.pl/event/warszatreportazu/