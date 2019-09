Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Ściany i podłogi, drzwi i okna, a do tego jeszcze instalacje – przy odbiorze mieszkania od dewelopera jest co sprawdzać. Najważniejsze jednak, to nie śpieszyć się, być dokładnym, a najlepiej skorzystać z czyjejś pomocy. Podpowiadamy, jak dokonać odbioru mieszkania deweloperskiego od ogółu do szczegółu.

Odbiór techniczny mieszkania – kwestie ogólne Przy odbiorze mieszkania od dewelopera, czyli inaczej odbiorze technicznym mieszkania, masz prawo skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na taką usługę, możesz poprosić o pomoc znajomych, którzy znają się na budownictwie lub odbierali już mieszkanie.

Na cokolwiek się zdecydujesz, przede wszystkim nie śpiesz się i zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu. Według norm budowlanych odbiór techniczny mieszkania od dewelopera jest dokonywany przy świetle dziennym, więc zadbaj o to, by wizyta miała miejsce w ciągu dnia, na który zapowiadana jest słoneczna pogoda. Pamiętaj, że każda usterka, którą znajdziesz, powinna znaleźć się w protokole odbioru mieszkania. Od daty podpisania protokołu, deweloper ma 14 dni, żeby odnieść się na piśmie do wszystkich zgłoszonych wad. Może ich nie zaakceptować, lecz musi wówczas podać powód odmowy. Uznane wady ma z kolei obowiązek naprawić w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu (przesunięcie tego terminu wymaga podania powodu np. gdy prace wymagają innych warunków atmosferycznych lub w przypadku konieczności oczekiwania na dostarczenie materiałów od producenta).

Staraj się przeprowadzić odbiór mieszkania od dewelopera jak najdokładniej, ale nie przejmuj się, jeśli nie uda Ci się wykryć jakiejś usterki. Prawny obowiązek naprawy wad, które nie powstały z winy użytkownika mieszkania w ciągu 5 lat od kupna, nakłada na dewelopera tzw. rękojmia (nawet, jeśli umowa z deweloperem o tym nie wspomina). Co sprawdzić przy odbiorze mieszkania? Najważniejsze punkty Odbiór techniczny mieszkania zacznij od sprawdzenia rozkładu mieszkania i dokładnych wymiarów pomieszczeń, także dodatkowych (balkonu/tarasu, komórki, miejsca parkingowego itp.). Na co następnie zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera? Sprawdź: Pion, poziom i wszystkie kąty ścian/sufitu oraz równość podłogi (przyda Ci się długa poziomica i duży kątownik).

ścian/sufitu oraz równość podłogi (przyda Ci się długa poziomica i duży kątownik). Jakość tynków i wylewek (zgodność ze standardem określonym w umowie, brak pęknięć, wybrzuszeń, górek, dołków itd.).

(zgodność ze standardem określonym w umowie, brak pęknięć, wybrzuszeń, górek, dołków itd.). Okna, drzwi i otwory drzwiowe . Okna i drzwi powinny się łatwo zamykać i otwierać, a jednocześnie być szczelne. Zarówno szyby, jak i ramy okna oraz drzwi nie mogą być porysowane. Drzwi muszą trzymać pion. Otwory drzwiowe , w których nie montowano drzwi, muszą mieć odpowiednie wymiary.

i otwory drzwiowe Okna i drzwi powinny się łatwo zamykać i otwierać, a jednocześnie być szczelne. Zarówno szyby, jak i ramy okna oraz drzwi nie mogą być porysowane. Drzwi muszą trzymać pion. , w których nie montowano drzwi, muszą mieć odpowiednie wymiary. Taras/balkon (jakość wylewki, ewentualnie położenia płytek, spadek na zewnątrz) i zewnętrzne parapety (spadek, uszczelnienie przy oknie, brak zarysowań). Sprawdź też poprawność montażu/działania instalacji: wentylacyjnej (np. rozpalając kadzidełko czy zapalając zapalniczkę przy kratkach),

(np. rozpalając kadzidełko czy zapalając zapalniczkę przy kratkach), elektrycznej (ilość, rozmieszczenie i działanie wszystkich punktów oświetleniowych i gniazdek),

(ilość, rozmieszczenie i działanie wszystkich punktów oświetleniowych i gniazdek), wodno-kanalizacyjnej (czy dopływy i odpływy wody są w odpowiednich miejscach, czy nie ma śladów wilgoci w pobliżu),

(czy dopływy i odpływy wody są w odpowiednich miejscach, czy nie ma śladów wilgoci w pobliżu), grzewczej (w sezonie grzewczym – czy grzejniki są ciepłe na całej szerokości; poza nim – czy zawory otwierają się i zamykają). Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy – czym się różnią? Wbrew pozorom, odbiór mieszkania od dewelopera i odbiór kluczy to nie to samo. Ten drugi powinien być jasno określony w umowie deweloperskiej i zwykle następuje po podpisaniu umowy finalnej. Odbiór kluczy od dewelopera także wiąże się ze sporządzeniem protokołu, który zawiera m.in. numery i stan liczników – bo od tego momentu płacisz już czynsz i koszty eksploatacyjne.

Deweloperzy często ustalają, że bezpośrednio po odbiorze mieszkania od dewelopera następuje odbiór kluczy. Jeśli jednak przy odbiorze technicznym mieszkania okaże się, że lokal ma wady, zgłoś je do protokołu odbioru mieszkania od dewelopera nie odbierając kluczy. Takie rozwiązanie motywuje dewelopera do szybkiej naprawy usterek i chroni Cię przed dodatkowymi kosztami.

sprawdzenie nieruchomości,

rodzaje umów z deweloperem,

