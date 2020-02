Muzeum Miasta Gdyni gościło specjalistki od gdyńskich kapeluszy ZDJĘCIA

Publikacja powstała od ogromniej bazy fotografii, zdjęcia zbudowały narracje i historię książki. Opowiada ona o różnych kapeluszach i typach nakryć głowy oraz ich wykorzystaniu. Nie opisano ich na podstawie różnic, formy i dekoracji. Do każdego kapelusza autorka znalazła użytkownika lub użytkowniczkę, dzięki któremu udało się tę publikację ustawić w pewnym kontekście. Poznamy dzięki niej jakie kapelusze, które służyły podróżowaniu oraz takie, które były nakryciami głowy na lato i kiedy międzywojenni gdynianie je ubierali. Autorce udało się przekazać cały savoir-vivre związany z noszeniem przedwojennych kapeluszy.

- Kapelusze w międzywojniu to był fundament poczucia bycia modnym - mówi Agnieszka Wojciechowska-Sej. - Wtedy bez kapelusza nie wychodziło się na ulice. Przedstawiliśmy w tej książce całkowicie gdyński wątek tego, jak Gdynia przekształciła się w miasto portowe, które tchnie egzotyką, podróżą. Obligowało to do tego, żeby świetnie wyglądać. Miejsce takie jak Gdynia było z fundamentu miejscem otwartym na świat. Gdynianki i gdynianie od początku wiedzieli, że miasto to będzie wybieg mody na każdej ulicy. To był wspaniały przykład tego jak nowopowstające miasto adaptuje się do tego, żeby być wizytówką kraju. Dla bardzo wielu osób Gdynia była pierwszym kontaktem z Polską.