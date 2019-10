"Move Dem Up" w Teatrze Gdynia Główna. Sto tancerek z całej Polski wzięło udział w gdyńskim święcie tańca ZDJĘCIA

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Agnieszkę Miazgę, tancerkę i trenerkę dancehall, przy wsparciu samorządu, gdyńskiego Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia.

Udział w Move Dem Up wzięło około 100 zawodniczek w trzech kategoriach: Female/Bad Gyal Style Show, DHQ Style Show oraz Ekipy Best Show. Dziewczyny na zawody przyjechały z różnych części kraju. Najmłodsze zawodniczki miały 8, najstarsze około 30 lat. Najpierw każda tancerka i grupa osobno prezentowały swoje umiejętności i choreografie, a kolejne etapy eliminacji przebiegały już w systemie turniejowym – jedna na jedną. O tym, kto przechodził dalej, decydowało jury: Izu, Ale Camara i Kaja Sułecka. Dziewczynom do tańca grała DJ Hummus.

- Jury zdecydowanie nie miało łatwego zadania, bo zaprezentowany poziom umiejętności dziewczyn był naprawdę wysoki - mówi Agnieszka Miazga. - Każda z jurorek zwracała także uwagę na inne aspekty wystąpienia, co wiąże się oczywiście z ich własnymi upodobaniami i doświadczeniami. Niektóre z „walk” były naprawdę imponujące, ale pamiętajmy też o tym, że liczy się też dobra zabawa i możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą grupą. I to bardzo przyjacielską grupą, bo mimo że dziewczyny rywalizują ze sobą, to także nawzajem bardzo się wpierają i dopingują.

Laureatki otrzymały m.in. nagrody finansowe i rzeczowe, a także gwarantowane miejsca na warsztatach w ramach Move Dem Up 2020.