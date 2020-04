Mobilny punkt testowania na obecność koronawirusa działa od piątku przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstało Centrum testowe COVID-19 drive-thru. Oznacza to, że podczas badania pacjent pozostaje cały czas w swoim samochodzie, ograniczając do minimum kontakty międzyludzkie, tak istotne w czasie panującej epidemii – poinformowała dr Joanna Śliwińska, rzecznik prasowa GUMed .

Pacjent, który zaobserwował u siebie niepokojące objawy: podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 38 st. C), utratę węchu i smaku, kaszel, i przypuszcza, że może być zakażony koronawirusem SARS-CoV-2, powinien skontaktować się z infolinią – tłumaczy dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed . – Podczas rozmowy operator zada kilka pytań i na ich podstawie zakwalifikuje do wykonania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Osoba zakwalifikowana do badania przyjeżdża do Centrum, które znajduje się w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9B (na parkingu przed wejściem głównym). Wjazd możliwy jest wyłącznie dla aut osobowych. Pacjenci, którzy zdecydują się na inną formę transportu (rower, komunikacja miejska, pieszo itd.), nie zostaną dopuszczeni do badania.

– Należy mieć przy sobie dokument tożsamości z numerem PESEL – dodaje dr Maciej Grzybek. – Następnie zostanie wykonany pomiar temperatury i pobrany wymaz z nosogardzieli, który jest bezpieczną, standardową procedurą medyczną.

Badanie na koronawirusa wykonane. Co dalej?

Pobrany i zabezpieczony materiał jest następnie przekazywany przez kuriera do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, celem wykonania badania molekularnego. Badanie metodą RT-PCR pozwala stwierdzić obecność materiału genetycznego wirusa w badanej próbie, co pozwala określić czy pacjent jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.