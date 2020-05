Młode gdyńskie sokoły zostały zaobrączkowane. Możemy wybrać dla nich imiona

W tym roku w kwietniu wykluły się 3 samice i 1 samiec. Młode dostaną imiona, które od 12 maja można wybierać w internetowym głosowaniu na stronie http://peregrinus.pl/pl/gdynia-pge-podglad. Ich rodzicami jest gdyńska para sokołów, która jest jedną z około czterdziestu par tych ptaków w Polsce. W Trójmieście obecnie przebywają trzy pary, druga w zakładach gdańskiego LOTOSU, trzecia natomiast w ciepłowni PGE w Gdańsku. Codzienne życie w sokolich gniazdach można oglądać online na stronie stowarzyszenia, które od 2010 roku wypuściło ponad 700 młodych sokołów.

Gdyńskie sokoły to urodzony w 2010 roku Bosman i młodsza o dwa lata Bryza. Pierwsza pojawiła się w Gdyni samica, która do naszego miasta przyleciała w 2013 roku z oddalonego o 376 km Neustrelitz w Niemczech. Wkrótce dołączył do niej, pochodzący z południa Polski - dokładnie z Wrocławia, samiec. Początkowo w gnieździe nie było młodych. Pierwszy lęg miał miejsce w 2015 roku. Bosman i Bryza opiekowali się wtedy jednym pisklakiem - samiczką. Kolejne małe sokoliki – samiec i dwie samice przyszły na świat w następnym roku. W 2017 roku do rodzeństwa dołączyły cztery samiczki: Fregata, Reda, Marina i Laguna.

Sokół wędrowny jest obecnie niezwykle rzadkim w Europie ptakiem. Jego liczebność na Starym Kontynencie nie przekracza kilkuset par osobników. Ten piękny ptak żywi się głównie gołębiami, które chwyta zazwyczaj w locie na otwartej przestrzeni.

Sokoły mieszkają w gnieździe znajdującym się na kominie elektrociepłowni PGE w Gdyni. Można je oglądać na żywo dzięki zamontowanym tam kamerom: http://peregrinus.pl/pl/gdynia-pge-podglad