Mieszkańcy Kaczych Buków chcą zieleni, a urzędnicy miejscy fundują im blokowisko ZDJĘCIA

- Przewidywany skutek nie będzie w tym przypadku poważniejszy niż w przypadku innych lokalizacji na styku zabudowy miejskiej i systemu przyrodniczego - mówi Paulina Szewczyk, do niedawna p.o. dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. - Obszar Kaczych Buków będzie mógł nadal z niego czerpać korzyści rekreacyjne, ponieważ znaczna część granicy tego obszaru to styk z terenami leśnymi. Ze względu na to, że tereny stanowią obszar otoczony z trzech stron lasem, o znacznym obniżeniu poziomu terenu w stosunku do pozostałych terenów budowlanych, uzasadnione jest dopuszczenie realizacji budynków o wysokości większej niż dopuszcza plan miejscowy na pozostałych terenach zabudowy mieszkaniowej w tej części dzielnicy. Realizacja budynków o wysokości do 21 m pozwoli na zachowanie większych odległości między budynkami niż przy tej samej intensywności zabudowy dla budynków niższych.