Mieszkańcy czekali na to od dziesięciu lat. Ulica Górnicza na gdyńskim osiedlu Fikakowo ma zostać dokończona

- To dziwna sytuacja - mówił Mariusz Pająk, mieszkaniec osiedla, były przewodniczący Rady Dzielnicy Wielki Kack. - Dolny fragment ul. Górniczej jest szeroki, zrobiono go z kostki brukowej, tymczasem dokończenie tej drogi to prowizorka. Jest dziurawa i tak wąska, że nie są w stanie minąć się na niej samochody. Brak chodnika i trasy dla rowerów powoduje, że jest naprawdę niebezpiecznie. Jeszcze w poprzedniej kadencji rady wymienialiśmy wiele pism z Urzędem Miasta Gdyni w sprawie dobudowania chodnika, jednak nie dało to rezultatów.