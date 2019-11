Męskie szelki – dodatek na każdą okazję i dla każdego mężczyzny. Podpowiadamy, jak nosić je na co dzień i zawsze wyglądać elegancko

Szelki to wciąż mało popularny dodatek. Co więcej, uważa się, że stanowią element odpowiedni tylko do stylizacji o wysokim stopniu formalności. Tymczasem męskie szelki mogą bardzo dobrze komponować się zarówno z niezwykle eleganckimi strojami, jak i mniej formalnymi częściami garderoby. Jak zatem dobrać je do naszych codziennych ubrań, aby wyglądać dobrze i stosownie? Oto kilka podpowiedzi.

Szelki nie tylko od święta Ważne spotkania biznesowe oraz rodzinne uroczystości, takie jak przyjęcia weselne, to okazje, podczas których często decydujemy się na eleganckie szelki cenionych marek modowych. Cały ubiór, w tym również szelki, powinien mieć wówczas charakter formalny i spełniać wszelkie wymogi męskiej elegancji. W przypadku sytuacji mniej formalnych, takich jak niedzielne obiady z rodziną czy codzienna praca w biurze, możemy pozwolić sobie na więcej swobody w komponowaniu stroju. Tworząc casualową stylizację z szelkami, nie bójmy się mieszać kolorów oraz wzorów. Śmiało możemy wówczas połączyć szelki z koszulką typu T-shirt, aby wyglądać elegancko i zarazem oryginalnie. Kiedy warto założyć szelki? Jeżeli wybierasz się na kolację z ukochaną osobą czy planujesz wspólne wyjście do kina, bez obaw możesz założyć eleganckie szelki marki Recman. • Będą pasować na takie okazje jak przyjęcia ze znajomymi z pracy czy wyjścia na miasto z przyjaciółmi. Pierwsza randka czy nieprzewidziane spotkanie z dawno niewidzianym znajomym? Dodatek szelek sprawi, że będziesz wyglądać gustownie.

• Szelki możesz założyć także podczas niedzielnego spaceru z rodziną – właściwie założone sprawią, że będziesz czuć się komfortowo nawet podczas zabawy ze swoimi pociechami. Nie musisz odkładać szelek na ważne, oficjalne okazje. Możesz nosić je każdego dnia, zarówno podczas półformalnych spotkań, jak i na co dzień, nie tracąc przy tym nic ze swojej elegancji oraz klasy. Jak zakładać i nosić szelki? Bez względu na okazję i charakter spotkania, w którym uczestniczysz, powinieneś pamiętać o kilku zasadach noszenia szelek. Stosując się do nich, na pewno nie popełnisz modowego faux pas. Oto one: 1. Noś szelki zawsze jako alternatywę dla paska. Połączenie szelek z paskiem kłóci się z zasadami męskiej elegancji.

2. Do formalnych strojów dobierz szelki czarne, do ubrań o charakterze półformalnym i nieformalnym możesz wybrać szelki o nietypowej kolorystyce czy wyraźnych akcentach wzorniczych.

3. Niech kolor szelek komponuje się z pozostałymi częściami garderoby. Możesz dobrać go pod kolor butów czy marynarki.

4. Jeżeli wybierzesz szelki o wyrazistym wzorze, pozostałe części garderoby powinny być pozbawione deseni – szczególnie jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z elegancką modą męską.

5. Zakładając szelki, sprawdź ich długość. Pamiętaj o tym, że dobrze założone szelki nie opinają ciała i nie uwierają, a także nie spadają z ramion. Propozycje łączenia szelek z innymi częściami ubioru Doskonałym przykładem szelek, które można wykorzystać zarówno do stylizacji nieformalnych, jak i tych bardziej formalnych, są szelki o czarnym kolorze. Można połączyć je z czarnym czy granatowym garniturem. Beżowe szelki będą z kolei świetnie komponować się z granatową koszulą w drobne wzory oraz beżową muszką, tworząc tym samym gustowną i ciekawą stylizację. Panom ceniącym tradycję polecamy natomiast brązowe szelki w stylu vintage ze skórzanymi elementami oraz wygodnymi zapięciami. Doskonale wyglądają połączone z nieco ciemniejszymi brązowymi spodniami oraz białą lub błękitną koszulą.