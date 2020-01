"Maxim" na sprzedaż po raz kolejny. Chętny musi wyłożyć 23 miliony złotych

Przetarg zaplanowano na 31 stycznia, razem z działką po "Maximie" nabywca kupi również zabytkowy Czerwony Dwór. Jeszcze w 2010 roku Gdynia za te tereny życzyła sobie 35 milionów złotych. To właśnie miasto jest właścicielem nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13. Po 2008 roku, kiedy udało się ją w końcu odzyskać z rąk byłego, legendarnego właściciela „Maxima”, Michała „Mecenasa” Antoniszyna, jednego z najbogatszych Polaków. Zmianie uległ za to plan zagospodarowania przestrzennego, który teraz dopuszcza zabudowę mieszkaniową na części gruntu. Ma to podnieść atrakcyjność gruntów. Podobny pomysł próbowano wprowadzać już w 2016, jednak wtedy zablokował go Naczelny Sąd Administracyjny.

Klub "Maxim" ma niezwykłe miejsce w historii Gdyni. Lokal w latach 70. był jednym z najbardziej ekskluzywnych w całym kraju. Przesiadywali tutaj znani artyści m.in. Violetta Villas, Roman Polański, Günter Grass, czy Bohdan Łazuka do spółki z polityczną elitą kraju. W lokalu kręcono filmy, w tym „07 zgłoś się” i „Czterdziestolatka”. A swoją przestępczą karierę zaczynał w nim Nikodem "Nikoś" Skotarczak, były boss trójmiejskiej mafii.