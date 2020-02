Matka porwanego Ibrahima z Gdyni: "Child Alert został uruchomiony za późno. Mojego syna mogło już nie być w Polsce" [wideo]

- Na policji nie dowiedziałam się niczego. Cały czas mówią, że robią co mogą, chociaż wczoraj po 21:00 nie zrobili nic. Przyjechano do mnie po 20 minutach. Gdy przywieziono mnie na komisariat, nie wiedzieli co ze mną zrobić. Powtarzałam, że trzeba zamknąć granice, bo porywacz chce wywieźć syna z Polski. Straż graniczna również dostała maila ze zdjęciami, mój tata dzwonił do nich do Szczecina. Odkładano słuchawkę lub odsyłano go. Child Alert pojawił się dzisiaj po 6:00 rano, mojego syna i byłego partnera mogło już nie być w Polsce, a była szansa by zatrzymać ich w Polsce - mówi matka.