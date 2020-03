Marzec w Muzeum Miasta Gdyni - dla fanów muzyki, literatury i fotografii

To jednak nie wszystko. Ten miesiąc będzie także przepełniony historią, architekturą i sztuką. Już jutro, 5 marca o godzinie 17:00 odbędzie się wykład Elżbiety Malec pt. „Już widziane: Bulwar Nadmorski”. Wstęp na wykład jest wolny. Z kolei, 8 marca, w niedzielę o godzinie 14:00 Katarzyna Piotrowska oprowadzi po wystawie pt. „Dawno temu nad Bałtykiem. Gdynia lat 20. XX wieku” w obiektywie Romana Morawskiego. „Dawno temu nad Bałtykiem” to wystawa obrazująca gdyński port i powstające wraz z nim miasto. Poza wyjątkowymi zdjęciami rozwijającej się Gdyni, uczestnicy poznają też ciekawą historię samego autora fotografii. Wstęp jest płatny.

Coś dla siebie znajdą również fascynaci designu i modelarstwa. 10 marca o godzinie 17:30 odbędą się warsztaty dla dorosłych pod hasłem „Dźwigacze historii”. Uczestnicy, we współpracy ze specjalistami, wspólnie wykonają model dźwigu. Inspiracją do przeprowadzenia tych warsztatów były maszyny portowe uwiecznione na fotografiach Romana Morawskiego. Udział w wydarzeniu jest płatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wszyscy zainteresowani uczestnictwem muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny online na stronie muzeum. Prowadzenie: tuBAZA

Wyjątkowe atrakcje będę czekały dla prawdziwych melomanów. Muzeum Miasta Gdyni wraz z Miastem Gdynia oraz Festiwalem Soundedit zaplanowali szereg spotkań dotyczących procesu tworzenia muzyki. Podczas pierwszego wydarzenia, które odbędzie się 17 marca uczestnicy wezmą udział w projekcji filmu pt. „Here Is What Is” oraz w spotkaniu z Leszkiem Biolikiem i Maciejem Werkiem. Ze względu na ograniczone miejsce obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja mailowa: m.kraszewska@gdynia.pl lub telefoniczna: 58 527 49 08