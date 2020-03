Marzec w Kaszubskim Forum Kultury – sprawdź harmonogram atrakcji

Gościem specjalnym Kaszubskiego Forum Kultury będzie również Piotr Schmandt z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, który opowie o swojej wystawie pt. „Kaszubscy siewcy Bożego Słowa”. Wystawa potrawa do końca marca.

Jak co miesiąc, w drugą niedziele miesiąca – 8 marca – w Kaszubskim Forum Kultury odbędzie się „Giełda kolekcjonerska” czyli spotkanie wszystkich tych, którzy zbierają coś cennego np. monety, pocztówki czy znaczki. Wystawiający może być każdy! Zabierz więc swoją kolekcję i przyjdź do Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni. Najbliższa „Giełda kolekcjonerska” rozpocznie o godzinie 10:00 i potrwa do 12:00.

Z kolei 10 i 24 marca we wtorek w godzinach 11:00-12:00 odbędzie się wykład „Kaszubi w dziejach Pomorza” poprowadzony przez dr Tomasza Rembalskiego dla słuchaczy Centrum Aktywności Seniora.

Kaszubskie Forum Kultury w ramach szerzenia wiedzy o regionie kaszubskim regularnie organizuje wystawy, wykłady, spotkania, konferencje, koncerty, warsztaty i projekcje filmowe. W ramach działalności Kaszubskiego Forum Kultury udostępniane są również księgozbiory regionalne. Obecnie liczące już blisko pięć tysięcy pozycji związanych z tematyką Kaszub, Kociewiem i szerzej Pomorzem. Ponadto prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące wiedzy o regionie. Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń na marzec 2020 znajduje się na stronie instytucji pod adresem: Kaszubskie Forum Kultury