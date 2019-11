Marcin Horała, gdyński poseł PiS, zostanie pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?

W rozmowie z tygodnikiem szef rządu stwierdził, że gdyński poseł jest odpowiednią osobą ponieważ projekt CPK wszedł w etap, w którym "zaczną się mnożyć rzucane pod nogi kłody, pojawiać się różne naciski".

- Bardzo doceniam to, co zrobił wiceminister Mikołaj Wild, ale widzę konieczność tej zmiany, by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały. Teraz potrzebny jest tam polityk, który będzie miał siłę polityczną konieczną na tym etapie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.