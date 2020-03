Maluchy z "Koniczynki" na Witominie mają nowy plac zabaw. Walec, kutry, żurawie i niebieski tramwaj przy ulicy Uczniowskiej ZDJĘCIA

Maluchy zdążyły już przetestować urządzenia, ustawione przy ul. Uczniowskiej 2, a ich zadowolone miny były wielce wymowne. Nie przeszkadzała im nawet stosunkowo niska temperatura.

- Nasze dzieci bawią się na zewnątrz bez względu na pogodę - mówi Agnieszka Welfle-Pobłocka, dyrektor "Koniczynki" - Zawsze chętnie biegną na dwór. To nie tylko poprawia ich sprawność fizyczną, ale bardzo korzystnie wpływa na ogólny rozwój. Hartuje je, uczy systematyczności i obowiązkowości.Częste zabawy na dworze wzmacniają odporność dzieci, które mniej przez to chorują. Rodzice są zadowoleni i uprzedzeni, by nakładać dzieciom ubrania, w których mogą się pobrudzić.

Na nowym placu zabaw do dyspozycji maluchów jest wiele urządzeń, jak dla przykładu niebieski tramwaj, kutry, żurawie, czy walec. Dzieci korzystają ponadto z mini ścianki wspinaczkowej, bujaków, zjeżdżalni. To już trzeci plac zabaw przy "Koniczynce" na Witominie. Na dwóch starszych brakowało już miejsc. To dlatego, że do żłobka uczęszczało jeszcze do niedawna 55 maluchów. Po rozbudowie ich liczba wzrosła do 192.