Małgorzata Kidawa-Błońska złożyła kwiaty pod pomnikiem Antoniego Abrahama ZDJĘCIA

Wicemarszałek Sejmu podkreślała znaczenie roli, jaką odegrał Antoni Abraham w historii Polski

- Przetrwaliśmy dzięki ludziom wyjątkowym, którzy codziennie w swojej pracy i działalności pamiętali o tym, co jest dla nich ważne i jakich wartości przestrzegają. Jedną z tych osób był Antoni Abraham. To własnie on pojechał do Wersalu wspierać polską delegację i walczyć o to, żeby Pomorze było w Polsce. Wrócił potem do Polski razem z armią Hallera i gorąco wspierał marzenie wielu Polaków o powstaniu w Gdyni portu. W 1923 roku, gdy uruchamiano tymczasowy port w Gdyni, prezydent Wojciechowski powiedział o Antonim Abrahamie, że to człowiek wyjątkowy, przedstawiciel ludu kaszubskiego, który sprawił, że polska bandera powiewa nad morzem.