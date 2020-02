Luty w Muzeum Miasta Gdyni i plany na 2020 rok

źródło: https://www.facebook.com/muzeummiastagdyni/photos/p.10156897795017919/10156897795017919/?type=1&theater Muzeum Miasta Gdyni

Luty dla Gdyni jest najważniejszym miesiącem w roku. To właśnie na jego początku świętujemy urodziny nadania praw miejskich. W tym roku po raz 94 Gdynia świętuje swoje urodziny. Sprawdź jakie czekają nas z tej okazji atrakcje w Muzeum Miasta Gdyni i co planują na cały miesiąc luty? A przede wszystkim co szykuje Muzeum Miasta Gdyni na cały 2020 rok?