Luty w Kaszubskim Forum Kultury – sprawdź harmonogram atrakcji

Luty rozpoczął się w Kaszubskim Forum Kultury od wystawy w formie komiksu pod tytułem „Lech Bądkowski – obrazy z życia”, która potrwa do końca lutego. Wystawa obrazami w formie kolażu opowiada o historii życia Lecha Bądkowskiego - pisarza, dziennikarza, tłumacza, działacza społecznego i politycznego, współzałożyciela Zrzeszenia Kaszub­skiego. Wydarzenie jest związane z 100. rocznicą urodzin Lecha Bądkowskiego.

Jak co miesiąc, w drugą niedziele 9 lutego od godziny 10:00 do 12:00 w Kaszubskim Forum Kultury odbędzie się „Giełda kolekcjonerska” czyli spotkanie wszystkich tych, którzy zbierają coś cennego np. monety, pocztówki czy znaczki. Wystawiający może być każdy! Zabierz więc swoją kolekcję i przyjdź do Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni. Jeśli nic nie kolekcjonujesz, to może jest to najlepszy czas, żeby zacząć?

Na początku nadchodzącego tygodnia, we wtorek, 11 lutego, o godzinie 19:00Koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Gdynia Wielki Kack organizuje pokaz filmu dokumentalnego o Lechu Bądkowskim„Kryptonim Inspirator” w reż. Henryki Dobosz i Marii Mrozińskiej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć spotkanie z gościem specjalnym, córką bohatera filmu, Sławiną Kosmulską w Kawiarni „Przystań” przy parafii pw. Św. Wawrzyńca na ulicy Źródło Marii 18.