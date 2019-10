Łukasz Zagrobelny wystąpi za miesiąc w Gdyni. Jeden z najlepszych, polskich głosów zaśpiewa za darmo, aby pomóc starszym i chorym osobom

Niemal dokładnie za miesiąc, 9 listopada 2019 roku o godz. 18 w sali koncertowej Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9 odbędzie się wyjątkowy, charytatywny występ Łukasza Zagrobelnego. Jeden z najlepszych, męskich głosów w Polsce wystąpi specjalnie dla Fundacji Adaptacja. Zagrobelny to absolwent Szkół Muzycznych 1. i 2. stopnia oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku dyrygentura chóralna. Znany jest jako wykonawca takich hitów, jak “Nieprawda”, “Życie na czekanie”, czy “Nie kłam, że kochasz mnie”. Ten niezwykle utalentowany artysta to człowiek o wielkim sercu z ogromną empatią, dzięki której wspiera społeczność i pomaga innym. Poproszony o występ na rzecz Fundacji Adaptacja, opiekującej się starszymi i chorymi mieszkańcami Gdyni, postanowił zagrać ten koncert za darmo. Dzięki temu całkowity dochód z tego wydarzenia przeznaczony będzie na jej cele statutowe.