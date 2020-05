Lato i wakacje w Gdyni na starych fotografiach – Archiwum cyfrowe Gdynia w sieci

Kończy się maj i już za chwilę zaczyna się czerwiec. A wraz z nim przychodzi lato i ulubione przez wszystkich wakacje. Gdynia jest jednym z najlepszych miejsc na letni wypoczynek. A jak to było kiedyś? Cofnij się razem z nami do pięknej Gdyni sprzed lat. Spójrzmy na nasze ulubione miejsca oczami tamtych czasów: letniska nadmorskie, łazienki kąpielowe na plaży, restauracje i hotele. Dzięki zachowanym zdjęciom i pocztówką oraz rodzinnym fotografią możemy dziś podziwiać tamtejszą modę, a także zachowanie i obyczaje. To wszystko znajdziesz w naszej galerii zdjęć zaczerpniętej z Archiwum cyfrowego Gdynia w sieci.

Kolekcja zdjęć „Piasek, woda, moda. Dawna Gdynia na plaży"