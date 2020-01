Kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. Warsztatowy charakter zajęć w małych grupach

Dlaczego dokształcanie się nawet po ukończeniu studiów stało się aż tak popularne?

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że na kursy i szkolenia wybierają się osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie, a ich jedyną szansą jest przymusowe przekwalifikowanie się. Obecnie jest jednak inaczej. Niektórzy pracownicy sami, z własnej woli, wybierają się na kursy i szkolenia, mimo że nie myślą o zmianie pracy. Inni z kolei wykorzystują wiedzę zdobytą na kursie do przekwalifikowania się, ale dlatego, że chcą zmienić coś w swoim życiu, a nie dlatego, że nie potrafili znaleźć pracodawcy, który im zaufa. Tym samym kursy i szkolenia przestały być dla kogoś koniecznością, a stały się kuszącą możliwością, z której skorzystanie może przynieść wiele korzyści.

Szkolenia i kursy w WSB w Gdańsku i Gdyni: dokształcanie się może być inspirującym doświadczeniem

Z kursami i szkoleniami związany jest jeszcze jeden mit, który niestety nadal ma pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zdarza się, że grupy warsztatowe i liczba chętnych osób przewyższa realne możliwości wykładowcy. To z kolei odbija się na efektach nauki całej grupy. Z tego względu wydaje się, że efektywniejsze jest prowadzenie zajęć w małych grupach.

Zbyt duże grupy to zresztą nie jedyny problem. Istotne jest też to, by zajęcia miały charakter praktyczny, a techniki ich prowadzenia odbiegały od standardowych. Monolog wykładowcy może bywa czasem inspirujący, jednak kursy i szkolenia mają na celu raczej wyposażenie ich uczestników w nowe umiejętności.

Osoby, które myślą o zapisaniu się na jakikolwiek kurs, powinny też sprawdzić, czy zajęcia prowadzą osoby doświadczone w temacie (i w samym przeprowadzaniu szkoleń). Dzięki temu zyskają pewność, że szkolenie przebiegnie sprawnie i bez problemów.

Nauka na kursach i warsztatach może być zatem inspirującym doświadczeniem – należy jednak pamiętać o wymienionych wyżej czynnikach.