KULT z charyzmatycznym frontmanem Kazikiem Staszewskim wystąpi w sobotę 26.10.2019 w Gdynia Arenie. Można kupować bilety ZDJĘCIA

To już kolejny występ tej formacji w tym obiekcie. Wszystkie poprzednie cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony widzów. Bilety na sobotni występ w cenie 65 zł nabywać można w przedsprzedaży na ticketos.pl oraz w salonach Empik. Dostępne będą także w dniu koncertu w cenie 75 zł w kasach Gdynia Areny.

KULT to zespół, który ma na swoim koncie aż czternaście płyt długogrających. Wiele utworów tej formacji zyskało spory rozgłos. Są to m.in. "Piosenka młodych wioślarzy", "Do Ani", "Krew Boga", "Polska", "Parada wspomnień", "Rząd oficjalny", "Baranek", "Kochaj mnie, a będę twoją", „Gdy nie ma dzieci”.

Zespół w swojej historii zagrał już ponad 2,5 tysiąca koncertów. Nie tylko w Polsce, ale regularnie, co roku, także w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także m.in. w Brazylii, Niemczech, czy Czechach.