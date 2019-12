Za nami już internetowe głosowanie. Wśród uczestników II etapu akcji „Z miłości do Gdyni”, na których oddawano glosy, znalazło się 31 kandydatów do tytułu: 17 pań i 14 panów. Akcja spotkała się z żywym oddźwiękiem i zainteresowaniem mieszkańców - łącznie w ciągu 12 dni oddano blisko 95 tys. głosów. Dziennie średnio oddawano prawie 8 tysięcy głosów. Wiele osób bardzo się zaangażowało, zachęcając do głosowania na swoich kandydatów nie tylko rodzinę, ale przyjaciół, znajomych i całe środowiska, związane z uczestnikami.

Kim są te 32 niezwykłe osoby?



To przedstawiciele przeróżnych profesji i pasji, działający dla innych: ratujący zwierzęta, zajmujący się popularyzacją dziejów Gdyni, przewodnicy.



Są nauczyciele, którzy nie tylko uczą, ale i wychowują, są



Jest też mistrz fryzjerstwa, który sprawie piękne fryzury osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jest pani, która prowadzi pracownię kreatywną i uczy wyczarowywać piękne przedmioty, a także gdynianin, który pomimo sędziwego wieku zadziwia rodzinę i znajomych wspaniałą pamięcią o Gdyni, sięgającą nawet lat 30-tych. Nie brakuje artystów, zajmujących się aktorstwem, literaturą, sztuką. Są animatorzy kultury i osoby działające w biznesie, które nie wahają się działać pro publico bono.



Kto dokona wyboru Zwycięzcy?



W ostatnim etapie konkursu czeka nas wybór, którego dokona Kapituła Nagrody. Zasiadają w niej:

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni,

Dariusz Małszycki, badacz dziejów Gdyni, autor „Nowego gdyńskiego bedekera”,

Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif, która jest organizatorem konkursu

Wiktor Pilarczyk prezes Polska Press, wydawcy „Dziennika Bałtyckiego”, partnera plebiscytu

Mariusz Szmidka - redaktor naczelny największej na Wybrzeży gazety – Dziennika Bałtyckiego



- To będzie bardzo trudny wybór. Każda z osób, biorąca udział w naszej akcji, już jest bohaterem Gdyni. Te osoby działają dla innych, nie liczą swojego czasu, angażują nierzadko swoje pieniądze i zarażają „wirusem” pomagania. Rozkład głosów pokazuje, że mamy ścisłą czołówkę, ale niezależnie od wyników internetowych będziemy oceniać każdego kandydata bardzo wnikliwie. Cieszę się, że ta akcja spotkała się tak żywym odzewem, co dowodzi, że nasz pomysł na uhonorowanie Bohatera Gdyni był strzałem „w dziesiątkę” – mówi Mariola Rogóż, dyrektor galerii Klif.



Sześć osób musi zważyć osiągnięcia i dokonania kandydatów na pięciu polach: przedsiębiorczości i brania spraw w swoje ręce; odwagi w decyzjach i działaniu, prekursorstwie; dzieleniu się sobą, czasem, pomysłami; nietuzinkowości – charakterystycznego, ciekawego, inspirującego sposobu działania; miłości do Gdyni wyrażającej się w poznawaniu i propagowaniu jej dziejów, budowaniu jej przyszłości, poszanowaniu jej środowiska i rozwijaniu społeczności.



O co walczą kandydaci?



Nagroda Główna o wartości 5 tysięcy złotych to Karta Zakupowa do Galerii Klif. Kapituła nie musi kierować się wynikami internetowego plebiscytu. Jego zwycięzca, a jest nim pani Judyta Bork, już zapewniła sobie Nagrodę Publiczności o wartości 2 tysięcy złotych.



Decyzją Kapituły zostanie przyznane także Wielkie Wyróżnienie z nagrodą o wartości 1 tys. zł i siedem wyróżnień – po 300 zł każde. Ostateczny werdykt i prezentacja zwycięzców akcji „Z miłości do Gdyni" będą miały miejsce podczas uroczystej Gali w niedzielę, 15 grudnia o godz. 12:00 w Galerii Klif, na którą już teraz zapraszają Organizatorzy.

