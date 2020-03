"Księga dżungli" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Małpy, wilki, wąż, tygrys i czarna pantera opanują scenę przy placu Grunwaldzkim ZDJĘCIA

Już od środy odbywać będą się spektakle przedpremierowe. Zaplanowano je 11 marca o godz. 9 i 12, oraz dzień później i w piątek w tych samych godzinach. Za pośrednictwem strony bilety.muzyczny.org nabywać można wejściówki. Chętni muszą się spieszyć, pozostały już bowiem pojedyncze bilety na niektóre spektakle.

Mało kto z miłośników kultury i sztuki nie czytał "Księgi dżungli", gdyż pozycja ta uznawana jest za arcydzieło literatury światowej.ej Jej autor, Rudyard Kipling, już w 1907 roku dołączył do zaszczytnego grona laureatów nagrody Nobla. Mimo to opowieść o Mowglim, małym chłopu, dorastającym wśród dzikich zwierząt w dżungli, przedstawiona na deskach Sceny Nowej gdyńskiego teatru, może zaskoczyć nawet tych, którzy doskonale znają tę historię.

- To zupełnie inna realizacja niż taka klasyczna, którą znamy z telewizji czy filmu - mówi Jakub Szydłowski, reżyser spektaklu. - Pokażemy uwspółcześnioną „Księgę dżungli”, która jednak trzyma się tekstu Kiplinga. Będzie kolorowa, różnorodna i nawiąże do tego, co się dzieje w naszych czasach. Cały spektakl jest oparty na multimediach, projekcjach, co daje nam dowolność przeskakiwania w różne lokacje. Muzyka również jest różnorodna, dzięki czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dodatkowo otwieramy się też na widza w taki sposób, że młodzież, która przyjdzie na spektakl, będzie mogła decydować o tym, co się dzieje na scenie.