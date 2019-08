Kontrowersyjny słupek na środku trasy rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej już przyczyną wypadków. Poszkodowany rowerzysta WIDEO

Czytaj także: Urzędnicy odbierają mieszkańcom ulicy Morskiej jedyny dojazd do ich bloku. Gwałtowne protesty lokatorów

O słupku na środku drogi rowerowej na Grabówku zrobiło się głośno kilka dni temu. Urzędnicy tłumaczyli, że musieli go zamontować razem z kilkoma innymi, aby kierowcy nie rozjeżdżali nowego chodnika i trasy dla rowerzystów, dojeżdżając nielegalnie do także nielegalnego parkingu przy bloku. Słupek na środku drogi rowerowej szybko stał się "bohaterem" głównie prześmiewczych i szyderczych wpisów na Facebooku i różnych portalach internetowych. Internauci podkreślali, że stwarza on zagrożenie dla rowerzystów. "Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni" - napisał jeden z mieszkańców.

- Urzędnicy chcieli utrudnić wjazd do naszego bloku, a tak naprawdę zaszkodzili rowerzystom i pieszym, dla których powstała ta inwestycja, sfinansowana z dotacji unijnej - komentuje sytuację Jolanta Arciszewska, radna dzielnicy Leszczynki, jednocześnie mieszkanka "odciętego od świata" bloku przy ulicy Morskiej 157/163. - Podobna sytuacja miała miejsce już trzy dni po zamontowaniu słupków, niestety poza kamerami naszego bloku. Zapewne jest widoczna na miejskim monitoringu.

Mieszkańcy podkreślają, że to nie mieści się w głowie, iż urzędnicy miejscy bardziej dbają o stan chodnika i jezdni, niż zdrowie i życie rowerzystów.