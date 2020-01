Kontrowersyjna sytuacja na Radzie Miasta Gdyni. Uchwała ws. zmiany uchwały śmieciowej procedowana dwukrotnie

Uchwała nie była wcześniej procedowana w komisjach Rady Miasta. W trakcie dyskusji nad nią, radny Koalicji Obywatelskiej Bogdan Krzyżankowski złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Przystąpiono do głosowania, gdzie głosami radnych Samorządności, Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Wspólnej Gdyni został on zdjęty. Swoje wątpliwości co do głosowania zaczęli jednak zgłaszać radni Samorządności, w skutek czego zarządzono 15 minut przerwy. Po przerwie przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska poinformowała, że wynik głosowania nad zdjęciem z porządku obrad tej uchwały został uznany, jednak chwilę potem, wniesiono identyczny projekt do porządku obrad. Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała na sesji zapewniała, że taka forma procedowania jest dopuszczalna. Kłopoty miały być spowodowane przez wadliwe urządzenia do głosowania.

- Mamy problem z urządzeniami. Rozmawiamy, żeby je wymienić - poinformowała Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta.