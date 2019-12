Galeria Klif we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim, Muzeum Miasta Gdyni i pod honorowym patronatem Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, pragnie nagrodzić Bohaterkę lub Bohatera miasta - osobę, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób reprezentuje Gdynię i jej charakter. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w drugiej części konkursu „Z miłości do Gdyni”. Zasady są proste – wystarczy zagłosować na wybraną osobę z poniższej listy. Są na niej ci, którzy zdaniem mieszkańców Gdyni, najlepiej oddają cechy „miasta z morza i marzeń”, są odważni, działają dla innych, inspirują i są wzorem do naśladowania. Po prostu kochają Gdynię i poświęcają swoje talenty na rzecz innych i to w bardzo różnych dziedzinach. Zobaczcie, którzy z kandydatek i kandydatów, zdobyli dotychczas najwięcej głosów! Głosowanie trwa do niedzieli, 8 grudnia do końca dnia! KLIKNIJ I GŁOSUJ!