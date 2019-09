Konkurs Unii Europejskiej dla młodych naukowców w Sofii. Trzyosobowy zespół z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z nagrodą specjalną

Dzięki sukcesowi, odniesionemu w stolicy Bułgarii, wybiorą się oni na tygodniowy pobyt do naukowego ośrodka Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie w Szwajcarii.

Tegoroczni absolwenci "Trójki" uczestniczyli w projektowaniu i budowie prototypu drona badawczego Ikar. Jak już informowaliśmy, w czerwcu tego roku wzbił się on podczas testu w Ciechanowie na wysokość 20,5 kilometra, bijąc tym samym rekord Polski i pobierając próbki do analiz. Ikar, jako pierwszy na świecie dron klasy micro osiągnął też dolną granicę stratosfery. Wrócił następnie lotem automatycznym w miejsce startu z kompletnym ładunkiem badawczym. Obecnie do takich celów stosowane są balony, np. sondy meteorologiczne, które po wykonaniu zadania w przestworzach opadają swobodnie. Sprawia to, że trudno przewidzieć miejsce lądowania i odzyskać aparaturę, która mogłaby posłużyć ponownie do pobrania próbek.

