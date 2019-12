Kończy się remont "Daru Pomorza", jednego z symboli Gdyni. Piękny żaglowiec wkrótce wraca do Basenu Prezydenta ZDJĘCIA

"Dar Pomorza" do remontu trafił 18 listopada. Do stoczni w Gdańsku został zaciągnięty przez holowniki. Żaglowiec muzeum został poddany remontowi pod nadzorem inspektorów z Polskiego Rejestru Statków.

- Przeprowadzone zostały już najważniejsze prace, piaskowanie i malowanie kadłuba, remont śruby napędowej oraz wymian protektorów cynkowych spowalniających procesy korozyjne - informuje Helena Chmielewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. - W najbliższych dniach nastąpi wydokowanie statku. Pozostałe konieczne prace, czyli remont masztu i instalacji przeciwpożarowej, prowadzone będą na nabrzeżu. Spodziewamy się, że „Dar Pomorza” wróci do Gdyni w połowie grudnia.

Na remont "Daru Pomorza" przeznaczono 960 tysięcy złotych. Jego przeprowadzenie jest możliwe dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piękny żaglowiec, nazywany Białą Fregatą, od 1929 roku związany jest z Gdynią. Został zbudowany w 1909 roku w stoczni Blohm&Voss w Hamburgu jako statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej. Po wodowaniu 18 września 1909 roku otrzymał nazwę "Prinzess Eitel Friedrich" i rozpoczął służbę wychodząc w dziewiczy rejs do Christiansand i Antwerpii. Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej statek przejęli Francuzi, przeprowadzając go do portu Saint Nazaire. W 1926 roku otrzymał on nową nazwę "Colbert" i miał zastąpić francuski żaglowiec szkolny "Richelieu". Plan ten nie doczekał się realizacji. W rok później fregata przeszła na własność barona de Foreste, który zamierzał przekształcić ją w jacht oceaniczny. Jednak i ten pomysł nie został urzeczywistniony.