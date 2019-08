Komisja Ligi nałożyła karę na Arkę Gdynia. Na razie będzie zawieszona

Wypowiedzi po meczu Arka - Korona

W piątkowym meczu z Koroną Kielce piłkarze Arki Gdynia dopisali do swojego konta pierwszy punkt w sezonie 2019/2020. Pocieszenie to jednak niewielkie, bo żółto-niebiescy wciąż zamykają stawkę w tabeli PKO Ekstraklasy. Co do powiedzenia po tym meczu mieli piłkarze i trenerzy?