Komandosi z KRS Formoza przeprowadzili trening na Babich Dołach ZDJĘCIA

Organizowana przez Fundacje „Gdyński Most Nadziei” kampania skierowana jest do młodych mężczyzn, w wieku 17 – 35 lat, czyli do grupy najwyższego ryzyka. Jak donosi Krajowy Rejestr Nowotworów w Polsce ok. 25% nowotworów u młodych mężczyzn to właśnie rak jądra. Kampania powstała w odpowiedzi na niski poziom wiedzy w społeczeństwie o tym rodzaju nowotworu, a jej głównym celem jest podwyższenie świadomości społecznej na temat tego, jak ważne jest comiesięczne samobadanie jąder w celu wykrycia ewentualnych zmian chorobowych. -

Na treningu z Formozą spotykamy się już po raz czwarty - mówi Agnieszka Krasnowska, koordynator projektu z Fundacji “Gdyński Most Nadziei”. - Na plaży w Babich Dołach ćwicząc dbamy o swoje zdrowie. Stawiamy na męskie zdrowie, ale oczywiście Panie również są w naszej akcji bardzo mile widziane, ponieważ odgrywają bardzo ważną rolę w profilaktyce. Oprócz treningu będziemy później rozmawiać właśnie o profilaktyce. Poświęcając co miesiąc minutę na badanie jąder, możemy odpowiednio szybko wykryć nowotwór. To o tyle ważne, że wcześnie wykryty rak jest całkowicie wyleczalny.