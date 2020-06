Kolejni poszukiwani w Gdyni. Ujawniono wizerunek kobiety, która miała podawać się za funkcjonariuszkę CBŚ oraz innych osób

Mężczyznę, który według ustaleń policji dokonał w kilku sklepach zakupów nie swoją kartą, poszukują stróże prawa z komisariatu w Śródmieściu. Jest to szczupła osoba w wieku 25-30 lat , mierząca około 175-180 cm. Podczas wizyt w sklepach mężczyzna ubrany był w ciemną kurtkę do pasa i bluzę z kapturem z białą grafiką , a także jasną czapkę ze wzorem na głowie.

Także policjanci ze Śródmieścia poszukują kobiety, która według zgromadzonych przez nich informacji w ubiegłym miesiącu oszukała na znaczną kwotę pieniędzy mieszkankę Gdyni. Aby uzyskać nielegalnie gotówkę, przedstawiła się jako funkcjonariuszka Centralnego Biura Śledczego. W ten sposób udało jej się nakłonić poszkodowaną do przekazania pieniędzy. Policjanci poszukują kobiety w wieku 20-45 lat , która w dniu przestępstwa ubrana była w czarną kurtkę z kapturem , czarne spodnie z lampasem i białe buty sportowe. Na twarzy założoną miała niebieską maseczkę chirurgiczną. Posiadała przy sobie także torebkę.

Policja szuka go za uszkodzenie drzwi sklepu i ujawnia zdjęcie

Mężczyzn zamieszkanych w kradzieże ubrań z jednego ze sklepów w galerii handlowej przy ul. Kazimierza Górskiego poszukują natomiast policjanci z Redłowa. Pierwszy z podejrzewanych to osoba w wieku 20-23 lat, mierzący ok. 170 cm. Ubrany był w czarną kurtkę z wełnianym podbiciem, niebieskie jeansy, czarne buty, tego samego koloru czapkę z daszkiem i plecak. Drugi z domniemanych rabusiów to mężczyzna w wieku 23-35 lat, mierzący 180 cm. Ubrany był w szare spodnie dresowe, zieloną bluzę, czarny bezrękawnik i szarą czapkę zimową. Osoby, które rozpoznają tych mężczyzn, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym komisariatu policji w Redłowie pod numerem telefonu +48 47 74 21 255.