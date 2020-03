Kolejni poszukiwani przez policję w Gdyni. Odpowiadać mają za kradzież z włamaniem i naruszenie czynności ciała ZDJĘCIA

Policjanci próbują ustalić personalia dwóch mężczyzn, którzy według funkcjonariuszy spowodowali naruszenie czynności narządu ciała. Do tego przestępstwa dojść miało 19 stycznia tego roku na al. Jana Pawła II. Pierwszy z poszukiwanych to szczupła osoba w wieku 25-30 lat. W klubie, w którym jego wizerunek zarejestrowały kamery monitoringu, domniemany sprawca ubrany był w ciemną koszulkę z kolorowymi, biało, niebiesko, pomarańczowymi nadrukami. Drugi z poszukiwanych to także szczupły mężczyzna w wieku 25-30 lat. Ubrany był w koszulkę z wzorami jasno i ciemnozielonymi.

Także w Śródmieściu, na pobliskiej ul. Świętojańskiej, 6 marca tego roku doszło do kradzieży z włamaniem do lokalu gastronomicznego. Sprawca zrabował pieniądze z jego wnętrza. Według policji za to przestępstwo odpowiada szczupły mężczyzna w wieku 25-30 lat, mierzący 170-185 cm. Ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, szare spodnie oraz czarne buty sportowe z charakterystyczną, biała podeszwą.

Osoby, które rozpoznają domniemanych sprawców, widocznych na ujawnionych przez policję zdjęciach, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym Komisariatu Policji w Śródmieściu pod numerem telefonu 58 66-21-155.