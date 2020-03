Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gdyni. Od czwartku 19 marca sobotnie rozkłady jazdy

Od czwartku 19 marca Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni wprowadza rozkłady jazdy, które przed wybuchem epidemii koronawirusa ważne były w soboty. Większej liczby kursów pasażerowie spodziewać mogą się tylko na liniach pospiesznych J, K, R, S, W, X i Z.

Dodatkowo od dziś, wtorku 17 marca, niektóre linie zaczęły funkcjonować z ograniczoną liczbą kursów, bądź zostały tymczasowo zawieszone. Nie kursują trolejbusy 21 i autobusy F. Częstotliwość odjazdów autobusów 145 i 153 zredukowana została w godzinach szczytu do 30-40 minut. Linie 121 i 209 zawieszone zostały w szczycie popołudniowym. Trolejbusy 27 jeżdżą od dziś z częstotliwością 24-30 minut, a 34 co godzinę. Zmiany te obowiązywać będą do odwołania.