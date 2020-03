Kolejne ulgi dla gdyńskich przedsiębiorców, szacujących straty na skutek epidemii koronawirusa. Nie zapłacą za wywóz śmieci

Minister zdrowia rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w Polsce zagrożenia epidemicznego wydał 13 marca, co oznaczało konieczność zamknięcia m.in. wszystkich barów, restauracji, pubów, dyskotek, instytucji kultury, siłowni, zdecydowanej większości sklepów. Odbija się to mocno na finansach ich właścicieli. Jeśli epidemii koronawirusa nie uda się szybko zwalczyć i nie dostaną oni odpowiedniej pomocy, taka sytuacja większość z nich doprowadzi do bankructwa.

Dlatego ogłaszane są kolejne ulgi dla przedsiębiorców. Ci z nich, którzy ujęci są w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, a musieli zamknąć działalność, zwolnieni zostali właśnie z opłat za wywóz nieczystości. To logiczne posunięcie ze strony samorządu, gdyż nieczynne lokale nie wytwarzają śmieci. Po wznowieniu działalności przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o umorzenie zaległości zawierający adres nieruchomości, imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy oraz dokumentację o sytuacji finansowej, np. bilans albo rachunek zysków i strat.