Kolejne przymiarki do zabudowy Międzytorza. PKP i deweloper chcą powołać wspólny podmiot, aby zrealizować inwestycję za ponad 3 mld zł!

Złożyły go Polskie Koleje Państwowe, właściciel atrakcyjnych terenów oraz znany, trójmiejski deweloper Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. Potężna inwestycja kosztować ma aż 722 miliony euro, czyli ponad trzy miliardy złotych. Tym samym będzie to jedno z najbardziej kosztownych tego typu przedsięwzięć w historii miasta. Dla gruntów nieopodal ul. Jana z Kolna, Janka Wiśniewskiego i Wendy Rada Miasta Gdyni uchwaliła już w kwietniu 2017 roku plan zagospodarowania przestrzennego, zezwalający na budowę na terenie aż 14,4 hektara hoteli, budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych, w tym dość wysokich, mierzących nawet 55 metrów. Aby obsłużyć komunikacyjnie ten obszar, powstać ma też ul. Nowa Węglowa, a ul. Władysława IV na odcinku od skrzyżowania z ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna poszerzona ma zostać do czterech pasów. Niedaleko dworca Gdynia Główna, na terenie należącym nie do PKP, lecz do Poczty Polskiej, powstać ma też galeria handlowa.