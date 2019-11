Kolejna edycja akcji "Pomaganie przez gotowanie!" już za tydzień. Ciągle można się zgłaszać

W pracowniach gdyńskiego Technikum Gastronomicznego pojawią się przedstawiciele trójmiejskiego biznesu, aby przygotować razem z uczniami tej placówki wigilijne potrawy. Darczyńcy przekażą też cegiełki, dzięki którym będzie możliwość zakupienia produktów dla Hospicjum "Bursztynowa Przystań" w Gdyni.

Przedstawiciele lokalnego biznesu, którzy zdecydują się dołączyć do akcji, wylosują kulinarne zadania, które polegały będą na przyrządzeniu świątecznych potraw. Ich gotowanie odbywało będzie się we współpracy z uczniami Technikum Gastronomicznego. Dzięki datkom do Hospicjum "Bursztynowa Przystań" w Gdyni trafią natomiast, podobnie, jak w ubiegłym roku, potrzebne tej placówce produkty, jak m.in. środki higieniczne, sprzęt medyczny i AGD. Udział w tegorocznej akcji potwierdzili już m.in. przedstawiciele gdyńskiej Galerii Klif, Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Mark Ubieramy Najlepsze Szkoły.