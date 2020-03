Kochaj nie hejtuj, czyli kampania gdyńskich licealistów przeciwko nienawiści w sieci. Do współpracy udało się namówić znane postacie

Kampania realizowana jest w ramach projektu społecznego ,,Be Positive Be Active” i olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Z tygodnia na tydzień się rozkręca. Ostatnio licealistom z Gdyni, którzy współpracują także ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, do poparcia kampanii namówić udało się sporo znanych osób. Wśród nich znajdują się aktorki Marta Żmuda-Trzebiatowska, Ewa Błaszczyk i Magdalena Boczarska, ich kolega po fachu Tomasz Karolak, mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, ponadto Bartosz Ostałowski, Łukasz Jakóbiak, Marek Wikiera, Jakub B. Bączek, Aleksandra Pogorzelska, Paweł Cieślak, czy Maciej Kautz.

- Poparcie takich osób jest dla nas wisienką na torcie przy okazji realizacji tej kampanii - mówi Marta Laskowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, liderka projektu ,,Be Positive Be Active”. - Na pewno bardzo przyczyni się to do rozpropagowania naszego przesłania w internecie. Chcemy udowodnić, że życzliwość jest w stanie dokonać rzeczy niemożliwych oraz pokazać, jak cenne jest , że każdy z nas jest inny. Zachęcamy do pozytywnego nastawienia, inspirujemy ludzi do pokonywania ich własnych barier oraz pomagamy im w odzyskaniu przez nich poczucia własnej wartości.

Jednak działania w ramach projektu ,,Be Positive Be Active” sprowadzają się nie tylko do aktywności w internecie. Jego pomysłodawcy w kilku miastach w Polsce, w tym w Gdańsku, przeprowadzili już w ubiegłym roku akcję "Dance For Kindness 2019". Jej uczestnicy, aby pokazać pozytywne nastawienie do życia, po prostu tańczyli na ulicy i zachęcali do tego innych.