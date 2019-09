Kino „Warszawa” i inne obiekty, które zostały biedronkami - wernisaż wystawy towarzyszącej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Kino „Warszawa” zostało otwarte w 1938 jako kinoteatr „Gwiazda”. Inicjatorem był inżynier Józef Langiewicz. Był to miejsce kultowe, legendarne, nazywane przez wielu najmodniejszym w ówczesnym okresie. Latami, to właśnie tutaj, swoje projekcje prezentował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Niestety, obiekt nie przetrwał próby czasu. Mówi się, że zniszczyły go pojawiające się multipleksy. Ostatni seans miał miejsce w 2003 roku. Koniec końców, dawne kino „Warszawa”, zostało sklepem jednego z popularnych dyskontów sieciowych.

17 września po godzinie 18:00 oficjalnie rozpoczęto wernisaż. Przemawiali kuratorzy wystawy Agnieszka Drączkowska i Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni oraz Dominika Janicka i Olga Grabiwoda z Instytutu Dizajnu w Kielcach. Na sam koniec przemówiła Malwina Klimaszewska córka ostatniego dyrektora kina „Warszawa” Macieja Mokrosa. To z jej własnej kolekcji pochodzi część obiektów prezentowanych na wystawie.