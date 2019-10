KINO PRZYJAZNE SENSORYCZNIE tylko w Gdyni. Już w najbliższą sobotę kolejna projekcja filmowa.

Kino przyjazne sensorycznie przeznaczone jest dla młodych widzów, którzy potrzebują szczególnej uwagi. Nie lubią za dużego hałasu, mają trudności ze spokojnym siedzeniem w bezruchu przez dłuższy czas, lub są wrażliwi wzrokowo. To miejsce, w którym podczas projekcji seansu światła nie są zgaszone, a jedynie delikatnie przyciemnione. Nie budzi to lęku, a także zmniejsza kontrast między jasnością ekranu, a salą kinową. Dźwięki nie są głośne, a nieco przyciszone. Nie ogłusza to osób nadwrażliwych i nie męczy słuchaczy. Dodatkowo przed pokazem nie są wyświetlane zwiastuny, aby jak najdłużej utrzymać pełną uwagę widzów. Ponadto podczas trwania seansu nie obowiązuje żadne zasady ciszy – można dowolnie komentować bajkę i bawić się wspólnie z jej bohaterami. Można więc swobodnie przeżywać i wyrażać wszystkie swoje emocje. Co najważniejsze, ze względu na różne diety i upodobania dzieci ze spektrum autyzmu, można do kina ze sobą przynieść własne przekąski.