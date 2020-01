Kierowcy pojazdów komunikacji miejskiej jeżdżą już w Gdyni kolejnym, nowym buspasem. Dojazd do zachodnich dzielnic miasta jest łatwiejszy

Buspas o długości 470 metrów kosztował 157 tysięcy złotych. Była to inwestycja mocno oczekiwana przez mieszkańców, szczególnie tych korzystających z komunikacji miejskiej, którzy ten fragment ul. Rolniczej nazywali "wąskim gardłem" w drodze do ciągle rozbudowujących się, zachodnich dzielnic Gdyni, Chwarzna i Wiczlina. To dlatego, że już kilka lat wcześniej wytyczono buspas wzdłuż ul. Kieleckiej, jednak urywał się on na wysokości skrzyżowania z ul. Witomińską.

- W efekcie na ul. Rolniczej notorycznie tworzyły się korki - mówi Alicja Lewańczuk, mieszkanka Wiczlina. - Jadąc autobusem ze Śródmieścia do domu często miałam wrażenie, że w tym miejscu tracę czas zaoszczędzony podczas przejazdu buspasem wzdłuż ul. Kieleckiej. To było niezmiernie irytujące. Urzędnicy nie pomyśleli, bo już w 2015 roku, wytyczając buspas wzdłuż ul. Kieleckiej, powinni pomyśleć także o ul. Rolniczej, tak, aby autobus mógł bez przeszkód dojechać do skrzyżowania z ul. Chwarznieńską. Tak się jednak nie stało i wypada tylko cieszyć się, że ten błąd został w końcu naprawiony.

