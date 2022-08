Kartka z kalendarza. 18.08.2015. Pomorska Kolej Metropolitalna gotowa do startu. Przetestowali ją pierwsi pasażerowie. Chwalą komfort jazdy

Do szynobusu obok dziennikarzy wsiadło liczne grono oficjeli. Chwalili sobie oni komfort jazdy i wrażenia z trasy. Ich opinie zostały następnie potwierdzone już we wrześniu, kiedy Pomorska Kolej Metropolitalna oficjalnie wystartowała i zaczęła wozić pasażerów. Do dziś połączenia są chwalone przez mieszkańców Trójmiasta. Gdynianie korzystają z szynobusów m.in. planując podróże zagraniczne i wybierając się do Portu Lotniczego w Gdańsku, gdyż lotnisko cywilne w Gdyni nadal nie może funkcjonować.