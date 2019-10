Kalendarz charytatywny dla Ciapkowa na 2020 rok. A w nim 12 pomorskich osobistości wraz z rezydentami schroniska

Jedna z wolontariuszek-organizatorek Karolina Kokot podczas jednej z krótkich wymiany zdań zapytana o to, czy praca nad takim projektem należy do ciężkich przedsięwzięć, odpowiedziała:

Praca nad kalendarzem to duże przedsięwzięcie, szczególnie, że to nasz pierwszy raz i wszystkie robimy to poza swoimi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Zadania były na prawdę przeróżne. Od znalezienia gwiazd chętnych do współpracy, znalezienia sponsorów, przez wymyślanie koncepcji poszczególnych sesji zdjęciowych, przygotowanie psich modeli do zdjęć, aż po pracę z grafikiem nad kształtem kalendarza czy organizację premierowej imprezy. Część tych zadań była dość uciążliwa, jak np. tworzenie i pilnowanie całej dokumentacji przedsięwzięcia. Jednak większość pracy to dla nas wszystkich ogromna frajda.