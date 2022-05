Kadm. prof. Tomasz Szubrycht: Chciałbym, aby marynarka wojenna była na tym samym poziomie, co Akademia Marynarki Wojennej

1 października 1922 roku szef Departamentu dla Spraw Morskich wadm. Kazimierz Porębski nakazał do 6 listopada tego samego roku utworzyć Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. Niemal 100 lat później spotykamy się w Gdyni. Jakim miejscem jest dzisiaj Akademia Marynarki Wojennej?

- Mogę powiedzieć, że Akademia Marynarki Wojennej stała się jedną z najlepszych wojskowych uczelni morskich w Europie. I nie będzie w tych słowach przesady. Świadczą o nas nie tylko nasi absolwenci wojskowi, ale również cywilni. To co nas dzisiaj wyróżnia, to również to, że jest niewiele uczelni wojskowych na świecie, które zajmują się kształceniem oficerów dla innych państw. My znajdujemy się w tej grupie i jesteśmy w czołówce. Potwierdzają to nasi absolwenci. Weryfikacja ich wiedzy w krajach pochodzenia sprawia, że są wśród najlepszych oficerów i to jest chyba najlepszym potwierdzeniem jakości tego, co robimy i w którym miejscu się znajdujemy, co nie oznacza, że nie powinniśmy się doskonalić, staramy się to cały czas czynić.