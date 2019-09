Jedenasty już Weekend Kulinarny w Gdyni rozpoczęty. Menu degustacyjne w lokalach i restauracjach aż do niedzieli ZDJĘCIA, LISTA LOKALI

W tym roku lokale przygotowały minimum dwie propozycje potraw za 10 zł. To już 11 edycja cieszącego się popularnością rajdu po gdyńskich restauracjach, zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Gdyni. W tym roku biorą w nim udział: Białe Wino i Owoce, Bliżej, Bollywood Lounge, Chwila Moment, Dwa w Jednym, Hanaya Ramen, Kapitan Cook, Karczma Borowej Ciotki, Cukiernia Więcej, Kluska, Kofeina Gdynia Coffee House, Kulinarna Ukraina, Ogniem i Piecem, Punkt Gdynia, Róża Wiatrów, Tako, Tokyo Sushi Bar, Trafik Jedzenie i Przyjaciele, Vertigo Restobar, Ha Noi Pho, Tawerna Gdynia, Kandelabry Pub, Aleja 40, Jedz Pij Tańcz, Bergamo oraz bary z Batory Food Hall: Palce Lizać, Pociągnij za Słomkę, DecapiTacos, U Lodziarzy, Zater Orient, Burger Stacja, Fryta, Pizza & Tapas.

Organizatorzy przygotowali również specjalne konkursy. Do wygrania jest m.in. rejs dla dwóch osób promem Stena Line. Jak informuje Agencja Rozwoju Gdyni zasady pozostają bez zmian. Kupon do udziału w zabawie można odebrać w Gdynia Infobox lub w pierwszej odwiedzanej restauracji. Następnie należy zebrać co najmniej 3 naklejki z różnych restauracji. Otrzymamy je po zakupie dania degustacyjnego. Kupony z naklejkami można wrzucić do urny w Gdynia InfoBox, w dniach trwania imprezy w godzinach otwarcia, tj. 13.09 - godz. 10.00-19.00, 14.09 – godz. 11.00-18.00, 15.09 – godz. 11.00-16.00, 16.09 – godz. 10.00-19.00.